Почти миллион жителей МО прошли диспансеризацию с начала года

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Врачи выявили заболевания у почти 483 тысяч обследованных (51%) жителей Подмосковья, прошедших диспансеризацию в 2018 году. Плановое обследование уже прошли более 956 тысяч жителей, или 82% от годового плана. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональный минздрав.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев, более 327 тысяч человек по итогам обследования были признаны практически здоровыми, порядка 145 тысяч человек (15%) имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. У 483 тысяч прошедших диспансеризацию были выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медпомощи.

С начала года у обследованных обнаружили более 147 тысяч случаев заболеваний, в том числе 51,8 тысячи случаев болезней системы кровообращения, 35,7 тысячи случаев заболеваний эндокринной системы. Также у прошедших диспансеризацию впервые выявлено около 2,5 тысячи случаев развития злокачественных опухолей, добавил министр.

Диспансеризацию в 2018 году пройдут около 1,16 миллиона жителей Подмосковья.