Школу на 1,1 тысячи мест откроют в подмосковной Ивантеевке в 2019 году

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Минстрой Московской области выдал разрешение на строительство нового образовательного учреждения на 1,1 тысячи мест в Ивантеевке, говорится в сообщении ведомства.

"На площади более 17 тысяч квадратных метров разместятся учебные, административные и общешкольные помещения, включая два спортивных зала, библиотеку, столовую с пищеблоком, актовый зал на 400 мест, медицинские кабинеты, игровые и спальные комнаты для группы продленного дня младшей школы", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, школу планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году. Строительство образовательного учреждения ведется в рамках государственной программы Московской области "Образование Подмосковья". Здание общеобразовательной школы предназначено для обучения детей по трем ступеням (начальная, средняя и основная школа) в одну смену.