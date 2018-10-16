Школу на 1,1 тысячи мест откроют в подмосковной Ивантеевке в 2019 году

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Минстрой Московской области выдал разрешение на строительство нового образовательного учреждения на 1,1 тысячи мест в Ивантеевке, говорится в сообщении ведомства.
По данным ведомства, школу планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году. Строительство образовательного учреждения ведется в рамках государственной программы Московской области "Образование Подмосковья". Здание общеобразовательной школы предназначено для обучения детей по трем ступеням (начальная, средняя и основная школа) в одну смену.