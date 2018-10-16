На ж/д станции подмосковных Химок создадут современный ТПУ

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Современный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) появится на железнодорожной станции в подмосковных Химках, говорится в пресс-релизе администрации городского округа.

"Нагрузка на станцию продолжает стремительно расти. Уже к 2036 году ожидается увеличение населения на 170 тысяч человек. Плотность населения округа достигла 130 человек на гектар, что сопоставимо с показателем города Москвы. Для решения данных проблем рассматривается проект планировки территории для строительства ТПУ Химки общей площадью 21,5 тысячи квадратных метров", — отмечает пресс-служба муниципалитета.

Сообщается, что на станции планируется построить так называемый конкорс — крытый переход, совмещенный с функциями зала ожидания и организации выхода пассажиров на платформы. Объект будет оборудован лифтами, эскалаторами и зонами ожидания повышенной комфортности.