Около 200 врачей в этом году нашли работу в сельских медучреждениях МО

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. За 2018 год в медучреждениях Московской области в сельской местности нашли работу 178 фельдшеров и врачей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Матвеева.

Как уточнил глава подмосковного минздрава, всего в 2018 году по программе "Земский доктор" в область будет привлечено 320 врачей и фельдшеров. Согласно этой программе, для поддержки медицинских работников, пришедших работать в село, предоставляется денежная выплата. Для врачей сумма единовременной выплаты составляет 1 миллион рублей, для фельдшеров — 500 тысяч рублей.

Дмитрий Матвеев особо подчеркнул, что специалисты первичного звена — это один из важнейших элементов в структуре оказания медицинской помощи населению. Министр здравоохранения Подмосковья отметил важность того, чтобы сельские территории были также охвачены вниманием врачей.

"В этом году на поддержку специалистов, пришедших работать в сельские учреждения, из регионального и федерального бюджетов направлено порядка 300 миллионов рублей", — сказал глава минздрава Московской области. Он выразил уверенность в том, что "такие стартовые" помогут земским докторам освоиться в новых условиях.

Федеральная программа "Земский доктор" стартовала в 2012 года. В Подмосковье ее участниками стали свыше тысячи региональных работников медицины.