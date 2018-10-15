В Реутове прошла акция по раздельному сбору мусора

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Жители Реутова приняли участие в акции по раздельному сбору мусора и собрали 3 тонны различных фракций бытовых отходов, сообщил телеканал "360".

"Много людей приходят из соседнего московского района Новокосино. Людей действительно заинтересовала проблема, это очень приятно", —

рассказала представительница инициативной группы "Мусора. Больше. Нет. Реутов" Ксения Ломакина. В свою очередь глава Реутова Станислав Каторов напомнил, что в нем с 2017 года реализуется проект "Чистый город".

"Подобные акции для Реутова не в новинку и проводятся регулярно. Вместе с тем в городе установлено несколько специальных контейнеров для раздельного сбора отходов, в частности на Комсомольской улице, 10/1, и у дома №2 на улице Реутовских Ополченцев", — сказал Станислав Каторов.

Он также отметил, что к 2020 году все мусорные площадки Реутова оборудуют под раздельный сбор мусора. Кроме того, жители муниципалитета могли принять участие и в другой акции — "Добрые крышечки". Любой желающий может сдать пластиковые крышки от бутылок. Средства, которые удастся выручить от переработки крышек, пойдут на благотворительность.