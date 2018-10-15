Жители Подмосковья смогут задать приставам интересующие их вопросы

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. День единого приема граждан будет проходить в управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области и всех его структурных подразделениях 25 октября с 14.00 до 20.00. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой ведомство. Жители Подмосковья смогут получить юридическую помощь, задать приставам интересующие их вопросы.

УФССП РФ по Московской области просит заранее сообщать о планируемом обращении, чтобы сотрудники успели изучить вопросы и, по возможности, принять меры. Записаться на личный прием можно по телефону: 8 (495) 580-59-50.