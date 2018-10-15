На заводе Mercedes в Подмосковье приступили к монтажу техоборудования

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Монтаж технологического оборудования начался на заводе АО "Мерседес-Бенц РУС" (дочерняя фирма транснационального концерна Daimler AG) в Солнечногорском районе Московской области, говорится в пресс-релизе Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья.

"В настоящее время на объекте ведутся пуско-наладочные и отделочные работы оборудования в окрасочном цехе, в энергетическом блоке. В основном производственном корпусе ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, начат монтаж технологического оборудования, завершаются работы по устройству наружных инженерных сетей и сооружений", — подчеркивает ведомство.

Сообщается, что плановое завершение строительства намечено на второй квартал 2019 года. По завершению строительства завода в Московской области появится 1,5 тысячи новых рабочих мест.