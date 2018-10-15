В подмосковном Подольске построят школу на 825 мест

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Школа на 825 мест в микрорайоне Климовск в городском округе Подольск будет готова для приема учеников в 2019 году, говорится на официальном сайте правительства Московской области.

"Работы ведутся по графику, на данный момент возводятся перекрытия второго этажа здания. На объекте работают порядка 50 человек. В этом году (2018 году — ред.) планируется возвести само здание школы (коробку), смонтировать наружные сети и оборудовать газовую котельную, а на следующий год (2019 год — ред.) запланирована отделка здания школы", — отмечается в материале.

Сообщается, что в здании школы разместятся 33 учебных класса, лаборатории и мастерские, столовая с обеденным залом, малый и большой спортивные залы, а также актовый зал и библиотека.