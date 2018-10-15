Автовокзалы шести городов МО оборудованы новейшими системами безопасности

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В шести подмосковных городах компания "Мострансавто" завершила работы по оснащению автовокзалов новейшими системами безопасности. Оборудование установили на автовокзалах с наиболее интенсивным пассажиропотоком — в Балашихе, Кашире, Клину, Коломне, Серпухове и Электрогорске, сообщает телеканал "360".

Современное оборудование обеспечивает антитеррористическую защищенность и транспортную безопасность объектов инфраструктуры.

Как пояснил заместитель генерального директора "Мострансавто" Игорь Кононюк, чем больше скопление людей на объектах транспортной инфраструктуры, тем более жесткие меры необходимы для обеспечения безопасности.

"Поэтому для оснащения в первую очередь были выбраны шесть самых крупных автовокзалов. Мы продолжаем работу. Современными системами безопасности будут оборудованы вокзалы и в других муниципалитетах региона", — подчеркнул Игорь Кононюк.

На автовокзалах установлены системы информирования и видеонаблюдения, также для обеспечения безопасности поставили рамки металлоискателей. На вокзале в Коломне для досмотра личных вещей пассажиров были оборудованы рентгенотелевизионные установки. Также коломенский автовокзал оснастили дорожными блокираторами, противотаранными устройствами, резервными источниками питания, установили пункт управления обеспечением транспортной безопасности. На автовокзалах работают сотрудники частных охранных предприятий и подразделений транспортной безопасности.

В этом месяце инспекторы Ространснадзора получили право на проверку автобусов перед началом и во время рейса на его защищенность от терактов и соответствие правилам транспортной безопасности.

Замруководителя "Мострансавто" Игорь Кононюк сообщил, что автопарк оборудован видеокамерами, спутниковой навигацией и другими устройствами, особо отметив, что для безопасности важен и уровень подготовки обслуживающего автобусные маршруты персонала.

"Поэтому мы регулярно проводим учения и тренировки по обеспечению транспортной безопасности, в том числе с участием представителей МВД, ФСБ, МЧС и других оперативных специальных служб. Инспекторы Ространснадзора теперь могут проверять автобусы прямо в ходе эксплуатации на маршруте движения. Инспекторы не смогут останавливать автобус в пути, но смогут начать проверку, зайдя в транспорт, к примеру, на остановке или на вокзале", — рассказал Игорь Кононюк.

По его словам, изменения введены в целях усовершенствования контроля соблюдения перевозчиками требований транспортной безопасности.