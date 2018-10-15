Более 130 дольщиков получат ключи от квартир в подмосковных Люберцах

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Минстрой Московской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 140-квартирного жилого дома в составе ЖК "Томилино" в городском округе Люберцы, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Строительство жилого дома номер три было начато в 2015 году ООО "ТомСтрой" с первоначальным сроком ввода объекта в эксплуатацию в 2017 году. Из-за финансовых трудностей застройщика строительство объекта осуществлялось медленными темпами, что повлекло нарушение срока ввода объекта в эксплуатацию", — подчеркивает региональный Минстрой.

Сообщается, что права 136 участников долевого строительства будут обеспечены в ближайшее время. В августе был также введен в эксплуатацию жилой дом номер два в составе ЖК "Томилино".