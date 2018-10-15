В подмосковных школах проверят качество образования по географии

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Более трех тысяч подмосковных школьников из 28 общеобразовательных организаций примут 16 и 18 октября участие в ежегодном национальном исследовании качества образования по географии, говорится в пресс-релизе министерства образования Московской области.

"Ежегодные национальные исследования качества образования (НИКО) — общероссийская программа по оценке качества среднего образования, которая проводится по инициативе Рособрнадзора", — отмечает ведомство.

По данным министерства, почти 70% школ региона, попавших в выборку для участия в исследовании — сельские. Проверка знаний учащихся седьмых классов состоится 16 октября, а 18 октября — десятых.

"Участники исследования в течение 55 минут выполнят диагностическую работу по географии, а также ответят на вопросы анкеты. Исследования проходят с целью определения уровня географической подготовки обучающихся 7 и 10 классов, в частности, знаний наиболее крупных географических объектов, специальных терминов и понятий. У детей также проверят умение работать с географическими картами, таблицами, графиками, иллюстрациями и текстами. Результаты НИКО по географии станут известны в декабре", — подчеркивается в пресс-релизе.