В Подмосковье смертность от болезней органов пищеварения снизилась на 11%

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Количество смертей в Московской области из-за болезней органов системы пищеварения снизилось в январе-августе на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в пресс-релизе регионального министерства здравоохранения.

"Основным средством в борьбе с распространением заболеваний данной группы является профилактика. Выявить заболевания, в том числе на ранней стадии, позволяет диспансеризация. Только с начала 2018 года в Подмосковье у обследованных было выявлено свыше 112 тысяч случаев различных заболеваний, из них более 10 тысяч случаев — болезни органов пищеварения", - подчеркивается в сообщении.

По данным ведомства, по плану в этом году диспансеризацию пройдут 1,16 миллиона жителей Подмосковья. Для удобства населения в поликлиниках Московской области, помимо пяти рабочих дней на неделе, организованы Единые дни диспансеризации по субботам.