В Подмосковье смертность от болезней органов пищеварения снизилась на 11%

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Количество смертей в Московской области из-за болезней органов системы пищеварения снизилось в январе-августе на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в пресс-релизе регионального министерства здравоохранения.
По данным ведомства, по плану в этом году диспансеризацию пройдут 1,16 миллиона жителей Подмосковья. Для удобства населения в поликлиниках Московской области, помимо пяти рабочих дней на неделе, организованы Единые дни диспансеризации по субботам.