В Балашихе в 2018 году благоустроили почти полсотни дворов

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. 47 дворов благоустроили в городском округе Балашиха в 2018 году, сообщил телеканал "360". Жители сами выбрали очередность и объем работ при помощи голосования на портале "Добродел".

"Если житель хочет, чтобы его двор попал в эту программу в следующем году, нужно принять активное участие в голосовании, подключать своих соседей. То есть чем больше людей проголосует, тем больше шанс, что двор попадет в программу", — пояснила начальник отдела информационной поддержки управления ЖКХ администрации Балашихи Юлия Смирнова.

Всего в Подмосковье около 12,8 тысячи дворов, каждый год благоустраивают не меньше 10% из них. За четыре года работы программы было переделано свыше 5,68 тысячи дворов.

"Сегодня правительство Московской области совместно с муниципалитетами решает важнейшую задачу, чтобы каждый собственник, в результате поадресного пересечения всех программ, реализуемых в регионе, почувствовал улучшение качества своей жизни и получил комфортную городскую среду", — заявил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.