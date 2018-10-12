Подмосковье вошло в тройку наиболее спортивных регионов России

Школьники во время сдачи нормативов ГТО по физической подготовке

Школьники во время сдачи нормативов ГТО по физической подготовке

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Московская область стала лауреатом ежегодного Всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурной работы, состоявшегося в рамках международного спортивного форума "Россия ‒ спортивная держава", сообщает телеканал "360". В списке победителей регион занял третье место.

"Для нас очень почетно входить в тройку лидеров такого важного отраслевого рейтинга. Смотр-конкурс на организацию физкультурно-спортивной работы проводится ежегодно, и в последние несколько лет Московская область стабильно входит в первую тройку. Это говорит о том, что в Подмосковье сильная спортивная база", — сказал глава минспорта области Роман Терюшков.

Он также отметил, что власти региона планируют в дальнейшем усиливать и развивать спортивное направление.