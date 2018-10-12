В Красногорске высадили аллею Московской областной думы

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Красногорске при содействии волонтеров корпуса "Живу спортом" высадили аллею Московской областной думы, создание которой приурочили к 25-летию регионального парламента, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

После завершения посадки деревьев организаторы провели торжественное открытие памятной таблички и сделали фотографию.

"Очень важно, что такие инициативы объединяют людей, которые не только увлечены спортивной жизнью, но и с радостью готовы оказать поддержку в других, не менее важных сферах. Именно от такой поддержки неравнодушных людей, будь то местные жители, спортсмены или волонтеры, напрямую зависит будущее региона", ‒ подчеркнул глава минспорта Подмосковья Роман Терюшков.

Он добавил, что популяризация спорта и ЗОЖ неразрывно связаны с заботой об экологии в МО.