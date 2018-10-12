Превышений загрязняющих веществ на полигоне "Кучино" не выявлено

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Значительных превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ на закрытом полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино" в подмосковной Балашихе не выявлено, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

"Обход тела полигона "Кучино" провели с двумя газоанализаторами, которые могут выявлять минимальные концентрации восьми газов, среди которых — сероводород, формальдегиды, аммиак, диоксиды, углеводороды и другие. Значительных превышений ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны полигона не выявлено", — цитирует пресс-служба слова зампредседателя межведомственного экспертного совета министерства природных ресурсов и экологии РФ Элмурода Расулмухамедова.

Ранее сообщалось, что на полигоне смонтировали дренажные колодцы для сбора фильтрата, а также запустили два высокотемпературных факела для обезвреживания свалочного газа.

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. Весной 2018 года на территории региона прошло несколько митингов с требованием закрыть мусорные полигоны. С сентября на территории региона внедряется новый экологический стандарт.