Инвестиции в аграрные проекты Подольска составили полмиллиарда рублей

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Объем инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе городского округа Подольска по итогам девяти месяцев составил более полумиллиарда рублей, говорится в пресс-релизе администрации муниципалитета.

"Агропромышленный комплекс горокруга (АПК) — это не только сельское хозяйство, но и продовольствие, а также переработка сельхозпродукции и ее доведение до потребителя", — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что в муниципалитете работают около 30 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. По итогам полугодия городской округ занял третье место в регионе в направлении "Сельское хозяйство".