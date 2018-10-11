В подмосковном Звенигороде достроили жилые дома СУ-155

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Заключения о соответствии выданы двум жилым корпусам, возведение которых в городском округе Звенигород начала обанкротившаяся компания СУ-155, говорится в пресс-релизе Главгосстройнадзора Московской области.

"Площадь каждого корпуса составляет 13 тысяч квадратных метров. К заселению в двух новостройках готово 360 квартир, из них 180 однокомнатных, 120 двухкомнатных и 60 трехкомнатных квартир. Площадь квартир — 18 тысяч квадратных метров", — отмечает ведомство.

Сообщается, что застройщиком объектов сначала являлась компания СУ-155, а потом ЗАО "Стройпромавтоматика".

Арбитражный суд Московской области в марте 2016 года ввел процедуру банкротства — наблюдение в отношении головной структуры группы — АО "Строительное управление № 155". В настоящее время санацией СУ-155 занимается банк "Российский капитал": под его контроль перешли промышленные активы группы вместе с обязательствами по достройке жилых домов.