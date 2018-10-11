115 спортивных объектов построено за последние пять лет в Подмосковье

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. За последние пять лет в Подмосковье было построено 115 спортивных объектов, в том числе мини-стадионы, площадки для воркаута, ледовые арены, а также физкультурно-оздоровительные комплексы, где не только тренируются профессиональные спортсмены, но и развивается массовый спорт. Данные привел министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, сообщает телеканал "360".

"Естественно, что на эти показатели невозможно повлиять без спортивной инфраструктуры, и данному направлению уделяется внимание на самом высоком уровне. Динамика строительства спортивных объектов в Московской области значительно возросла за последние несколько лет", — сказал Роман Терюшков.

Также министр отметил важность всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

"На данный момент в регионе действуют порядка 70 центров тестирования ГТО. Все эти объекты — в свободном доступе для жителей Подмосковья. С каждым годом обладателей золотых знаков среди них становится больше. С начала 2018 года эта цифра составляет 16 326 знаков отличия", — сказал министр.

Развитие массового спорта и обеспечение доступности спортивных сооружений президент России Владимир Путин назвал важной задачей для федеральных, региональных и муниципальных властей. В выступлении на форуме "Россия — спортивная держава" в Ульяновске президент подчеркнул, что вопросы физической культуры и спорта входят в число безусловных приоритетов работы государства, а в обществе продвигаются ценности здорового и активного образа жизни.