В библиотеках подмосковного Реутово появились отделы для слепых

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Специализированные отделы с книгами для незрячих людей появились в библиотеках города Реутово Московской области, говорится в пресс-релизе администрации муниципалитета.

"В открывшемся в центральной городской библиотеке отделе представлена специальная литература для взрослых, так и для детей. Это издания с укрупненным шрифтом, шрифтом Брайля, на дисках, картах памяти и магнитофонных кассетах. Подобные книги имеются во всех библиотеках города, но основная часть представлена в центральной…", — отмечается в сообщении.

По данным муниципалитета, библиотеки города также оборудованы приспособлениями для свободного доступа слабовидящих и маломобильных групп граждан.