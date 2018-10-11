Бесплатный интернет получат пенсионеры Подмосковья, освоившие компьютер

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пилотный проект по предоставлению бесплатного интернета для жителей Подмосковья старше 60 лет, прошедших курсы компьютерной грамотности, стартовал в трех муниципалитетах региона, говорится в пресс-релизе областного Минсоцразвития.

"Бесплатный интернет предоставляется при наличии регистрации на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области и при условии предоставления документа, подтверждающего окончание курсов компьютерной грамотности на базе наших университетов третьего возраста", — отмечает ведомство.

Сообщается, что пилотный проект доступен для жителей городов Электрогорск и Куровское, а также деревни Давыдово городского округа Ликино-Дулево.