Проект реконструкции Путилковского шоссе будет готов в начале 2019 года

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Московская область заключила контракт на разработку проектной документации реконструкции Путилковского шоссе в Красногорске стоимостью 30,3 миллиона рублей. Проектирование объекта планируется завершить в I квартале 2019 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.

По его словам, работы по реконструкции Путилковского шоссе будут вестись с 2019 по 2021 год. Участок дороги протяженностью порядка 1,7 километра планируется расширить с двух до четырех полос движения.

В настоящее время на нем образуются многокилометровые пробки. При проектировании объекта будет проработан вопрос обеспечения пропускной способности Путилковского шоссе и выездов на него с прилегающих жилых комплексов и на МКАД.

Финансирование проекта осуществляется за счет средств дорожного фонда Подмосковья.