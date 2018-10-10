В подмосковном Одинцово обустроят новый парк

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Парк площадью 17 гектаров появится на территории Глазынинского леса в городе Одинцово Московской области, говорится на официальном сайте муниципалитета.

"В новом парке будут созданы детские и спортивные площадки, скейт-парк, зона маунтбайка. Также в рекреационной зоне появится сцена. Дорожно-тропиночная сеть будет выполнена по современным эко-стандартам. Отдельно будет обустроена зона барбекю. По всей территории парка будет работать wi-fi", — отмечается в сообщении.

По данным администрации Одинцово, работы по оформлению земельных участков в качестве лесопарковых зон уже начались. Готовится проект освоения леса, позволяющий по максимуму сохранить естественный ландшафт и растущие деревья.