В подмосковном Домодедово построили национальный логоцентр Auchan

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Специализированный национальный центр логистики "Ашан", возведенный в городском округе Домодедово, получил заключении о соответствии, говорится в пресс-релизе Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

"В построенном здании, площадь которого составляет 109 тысяч квадратных метров, разместились складские помещения с административно-бытовыми встройками и пристройками. Также на территории обустроено КПП, котельная, насосная станция пожаротушения с резервуарами", — отмечает ведомство.

Директор проекта Филипа Монжана, представляющий компанию "Ашан ритейл Россия", ранее сообщал, что объем инвестиций холдинга Auchan в проект один из самых крупных в мире — порядка 6,8 миллиарда рублей.

Комплекс в районе Каширского шоссе станет крупнейшим в Европе и позволит обслуживать все магазины сети "Ашан" в Москве и Подмосковье.

Группа Auchan основана в 1961 году и сейчас является одним из крупнейших операторов розничных сетей в мире. В настоящее время работает в 15 странах, штат сотрудников превышает 330 тысяч человек. В Россию группа пришла в 2002 году.