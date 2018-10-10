Более 5,2 тысячи медицинских услуг оказали в новых онкоцентрах Подмосковья

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Свыше 5,2 тысячи медицинских услуг оказали в новых онкорадиологических центрах в Подмосковье в рамках ОМС. Центры в Балашихе и Подольске начали работать весной этого года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу минздрава Московской области Дмитрия Матвеева.

По словам министра, врачи провели порядка 2 тысяч процедур МРТ, 2,5 тысячи по КТ, а также более 700 курсов дистанционной лучевой терапии.

"Борьбе с онкологическими заболеваниями уделяется особое внимание как на федеральном, так и на региональном уровне. Важно, что в новых онкорадиологических центрах в Подольске и Балашихе жители Подмосковья проходят лечение бесплатно по направлению лечащего врача", — заявил Дмитрий Матвеев.

Он также добавил, что учреждения укомплектованы современным оборудованием. В них работают специалисты, имеющие опыт работы в ведущих российских и зарубежных онкологических клиниках, а также в научных учреждениях.

По словам Матвеева, ежегодно в каждом центре можно проводить 20 тысяч диагностических исследований и лечить около 3 тысяч человек.