В 2019 году в МО рекультивируют шесть мусорных полигонов

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В 2019 году в Московской области начнется рекультивация шести мусорных полигонов. В планах у правительства региона рекультивировать все закрытые полигоны в течение четырех лет. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на советника губернатора Московской области в ранге министра Александра Когана.

"Шесть полигонов мы планируем начать в следующем году. Четыре проекта уже в экспертизе находятся, два заходят в экспертизу. Надеемся, что в декабре мы все документы в федеральное правительство сдадим. Тем самым у нас будет понимание еще о шести полигонах, которые будут в следующем году рекультивироваться", — отметил Коган.

Он подчеркнул, что через год начнется рекультивация еще шести полигонов. По словам Александра Когана, такими темпами за четыре года удастся рекультивировать все имеющиеся на территории области закрытые полигоны.

Советник губернатора посетил рекультивированный полигон твердых коммунальных отходов "Электросталь". Это первый полигон в Подмосковье, на котором полностью закончены работы по рекультивации. До конца этого года в области планируют завершить работы еще на двух полигонах.