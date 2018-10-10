Глава минспорта МО: корпус спортивных волонтеров успешно работает

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Глава министерства физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прилетел в Ульяновск для участия в международном спортивном форуме "Россия — спортивная держава". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Старт спортивному форуму дал круглый стол "Организация системы работы по волонтерским программам в России", участие в котором принял Роман Терюшков. В ходе встречи участники обсудили методы привлечения волонтеров на спортмероприятия, а также стандарты их поощрения, создание рейтингов, принципы мотивации и продвижение для работы в социальной сфере.

У Московской области есть наработки в области подготовки волонтеров для спортивных мероприятий. Школа спортивных волонтеров функционирует в подмосковном Раменском уже на протяжении двух лет. Добровольцы учатся, как правильно сопровождать гостей и участников мероприятий в спортивных комплексах и на стадионах, получают навыки взаимодействия с делегациями из-за рубежа, а также узкоспециальные знания для помощи спортивным судьям. Подмосковные спортволонтеры оказывали помощь во время проведения чемпионата мира по футболу в этом году, а на территории региона базировались девять сборных из разных стран мира.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков напомнил, что корпус спортивных волонтеров в Подмосковье успешно работает и развивается уже несколько лет. За плечами добровольцев несколько десятков международных и всероссийских спортивных мероприятий.

Глава минспорта особо отметил подмосковный волонтерский корпус "Живу спортом", который в настоящее время является самым активным в спортивной отрасли. В 14 районах области — в местах расположения значимых спортобъектов — есть его постоянные представители. Корпус "Живу спортом" насчитывает уже свыше 2,5 тысячи добровольцев.

Роман Терюшков заметил, что волонтеров стараются закрепить за конкретными спортобъектами, теми, где они учатся и где им знакомы и инфраструктура, и основные спортдисциплины. Это способствует повышению волонтерской квалификации и увеличению эффективности их работы на мероприятиях.

Он упомянул и волонтерские книжки, которые были введены несколько лет назад. С их помощью ведется рейтинг добровольцев, а их опыт учитывается в подготовке и проведении следующих спортивных событий. Кроме того, ведется взаимодействие с профильными вузами, чтобы студенты получали профнавыки в сфере туризма и спортменеджмента.