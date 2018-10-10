В Подмосковье рекультивировали мусорный полигон "Электросталь"

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Завершены работы по рекультивации закрытого полигона ТКО "Электросталь" в Московской области, говорится в пресс-релизе министерства экологии региона.

"В рамках мероприятий по снижению негативного воздействия и компенсации экологического ущерба проведено выполаживание откосов и перекрытие всего тела полигона геосинтетическим материалом, установлена система пассивной дегазации и произведена контрольная пересыпка чистыми грунтами", — отмечает ведомство.

Сообщается, что финальным этапом рекультивации стало формирование слоя плодородной почвы с укладкой газонов и высадкой зеленых насаждений.

"Полигон ТКО "Электросталь" стал первым объектом, рекультивированным в рамках проекта "Чистая страна". Он больше не представляет угрозы для окружающей среды, а накопленный экологический ущерб был полностью ликвидирован. В будущем данный объект может быть использован в рекреационных целях", — подчеркивает министерство.