Подмосковные учителя пройдут тренинги по зарубежным методикам преподавания

На уроке в школе. Архивное фото

На уроке в школе. Архивное фото

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Педагогические коллективы 17 школ Московской области пройдут c 8 октября по 7 ноября обучение тренингам по международным методиками преподавания, говорится в пресс-релизе министерства образования Подмосковья.

"Программа разработана сингапурской компанией Educare International Consultancy… В течение двух дней участники программы знакомятся с передовым международным опытом использования методик преподавания, нацеленных на развитие в учениках навыков и компетенций XXI века", — отмечает ведомство.

Сообщается, что в феврале 2018 года министерство образования Московской области подписало соглашение о сотрудничестве с компанией Educare International Consultancy из Сингапура.