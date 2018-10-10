В подмосковном Пушкино проходит осенний фестиваль здоровья

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Осенний фестиваль здоровья и скандинавской ходьбы "Ходи, Подмосковье", в котором принимают участие свыше пятисот пожилых жителей региона, проходит в среду в городе Пушкино Московской области, говорится в сообщении регионального министерства социального развития.

"Фестиваль проходит в рамках декады милосердия и стал уже традиционными для Подмосковья", — отмечает ведомство.

Сообщается, что на фестивале работают оздоровительные, медико-диагностические, развлекательные, лекционные площадки. В программе: мастер-классы по скандинавской ходьбе от известных спортсменов и инструкторов, интерактивные лекции медицинских специалистов, массовый проход по маршруту фестиваля.