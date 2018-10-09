Второй высокотемпературный факел ввели в эксплуатацию на полигоне "Кучино"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В рамках рекультивационных работ на полигоне "Кучино" приступил к работе второй высокотемпературный факел, который способен обезвреживать до 2,5 тысячи кубометров свалочного газа в час. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на генерального директорв компании "Экоком" Оливера Кайзера.

"Второй высокотемпературный факел начали эксплуатировать на полигоне "Кучино" в Балашихе. Он может термически обезвреживать 2,5 тысячи кубических метров свалочного газа в час. Мы также ввели в эксплуатацию систему газоочистки. Сегодня весь свалочный газ очищается угольными фильтрами, а только потом поступает на факелы. На втором факеле мы установили систему мониторинга, которая позволяет отслеживать состав воздуха на выходе из факела. По показателям, которые фиксируют приборы в системе газоочистки, факелы полностью выполняют свои функции, убирают вредные примеси. Мы видим, что нет выбросов вредных веществ после сгорания", — рассказал Оливер Кайзер.

При использовании двух факелов за один час можно обезвредить около пяти тысяч кубометров свалочного газа. С начала работ на полигоне "Кучино" было уничтожено около 20 миллионов кубических метров газа.