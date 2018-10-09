Карантин по бешенству животных введен в двух населенных пунктах Подмосковья

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении карантина по бешенству животных на территории рабочего поселка Богородское (Сергиево-Посадский район) и некоммерческого товарищества "Мечта" (городской округ Черноголовка), говорится на официальном портале правительства региона.

"Установить с даты подписания настоящего постановления (8 октября — ред.) ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной территории, в границах неблагополучных по бешенству животных пунктов", — отмечается в постановлении.

Бешенство является острым инфекционным заболеванием, вызываемым нейротропным вирусом, поражающим центральную нервную систему. Заболевание входит в перечень особо опасных болезней животных. Источниками болезни могут быть как дикие, так и домашние животные.