Около 57 тысяч новорожденных появились на свет в Подмосковье

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Более 57 тысяч новорожденных появились на свет за восемь месяцев (с января по август) текущего года на территории Подмосковья, сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные Росстата.

Как подчеркнул глава областного минздрава Дмитрий Матвеев, Подмосковье по рождаемости является лидером ЦФО. Согласно данным, с января по август 2018 года показатель рождаемости в регионе составил 11,5 на тысячу человек.

Дмитрий Матвеев обратил особое внимание на важность обеспечения качественной медпомощи женщинам на всех этапах — от планирования беременности до послеродового ухода. От этого зависит и улучшение демографической ситуации, и повышение рождаемости в Подмосковье. Министр здравоохранения региона напомнил, что на территории области в течение года с успехом функционируют пять перинатальных центров, врачи которых оказывают высокотехнологическую помощь и новорожденным, и их мамам даже в самых сложных ситуациях.

В настоящее время в Подмосковье работают 50 родовспомогательных учреждений.