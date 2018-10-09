Более 46 тысяч жителей МО устроились на работу благодаря службе занятости

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Более 46 тысяч человек смогли устроиться на работу в Московской области через службу занятости в текущем году. Всего было подано 203,4 тысячи заявлений о предоставлении услуг в сфере занятости с начала года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда регионального правительства Ольгу Забралову.

"За содействием в поиске подходящей работы обратились 67,4 тысячи человек, за информацией о положении на рынке труда — 64 тысячи человек, за профессиональной ориентацией — 36,8 тысячи человек", — уточнила Забралова.

Работодатели в сентябре 2018 года заявили о поиске сотрудников на 9,3 тысячи вакансий. Из них в 74,7% случаев нужны были специалисты по рабочим профессиям.

"Сейчас в областном банке вакансий размещено 55,4 тысячи позиций, из них 73,4% — по рабочим профессиям, а 99,4% — с оплатой труда выше величины прожиточного минимума в Московской области", — сказала Ольга Забралова.

Уровень безработицы в Подмосковье ниже, чем в среднем в России. Так, на конец сентября 2018 года в МО он составил 0,45% к численности экономически активного населения, в то время как в РФ он равен 0,9%.