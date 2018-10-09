Еще десять детских садов введут в эксплуатацию в Подмосковье до конца года

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Десять дошкольных образовательных учреждений планируется ввести в эксплуатацию в Московской области, говорится в пресс-релизе регионального министерства строительного комплекса.

"С начала 2018 года в Московской области в рамках госпрограммы "Образование Подмосковья" уже введено в эксплуатацию 13 детских садов. Это позволило создать 2,5 тысячи новых мест для дошкольников", — отмечает ведомство.

Сообщается, что всего за период с 2013 по 2017 годы в Московской области построено более 380 дошкольных образовательных учреждений.