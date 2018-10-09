Мультиспортивную площадку откроют в подмосковном Краснозаводске

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Площадка для занятия разными видами спорта будет открыта этом месяце в Краснозаводске Сергиево-Посадского района Московской области, говорится в пресс-релизе регионального министерства физической культуры и спорта.

"В состав объекта входит хоккейная коробка, волейбольная площадка, баскетбольная площадка. Также осенью, весной и летом будет возможность заниматься на хоккейной коробке мини-футболом на резиновом покрытии", — отмечает ведомство.

Сообщается, что основой мультиспортивной площадки является переоборудованная хоккейная коробка. Стоимость капитального ремонта составила 9,6 миллиона рублей.