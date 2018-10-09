Кластеры по переработке сельхозпродукции могут создать в Подмосковье

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Власти Московской области планируют создать в регионе кластеры по переработке овощей, зерна и мяса, говорится на официальном портале Подмосковья со ссылкой на выступление заместителя председателя правительства области Дениса Буцаева в ходе форума "Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее".

"Мы видим, что потенциалом для развития сельхознаправления с учетом той большой работы, которая была проведена за последние пять лет, является создание предприятий по глубокой переработке сельхозпродукции, которая дает нам высокую добавочную стоимость…", — цитирует официальный сайт слова Буцаева.

По его словам, власти Подмосковья в настоящий момент подбирают площадки для соответствующих кластеров.

Организатором форума "Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее" выступает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Советом Федерации Федерального Собрания РФ при поддержке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.