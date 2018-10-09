В Красногорске 437 дольщиков получат ключи от квартир

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию долгостроя в составе комплекса "Пятницкие кварталы", говорится в сообщении ведомства.

"В жилом комплексе "Пятницкие кварталы", расположенном в деревне Сабурово городского округа Красногорск, завершено строительство восьмиэтажного 13-секционного 437-квартирного дома № 17. Общая площадь жилых помещений составляет свыше 18 тысяч квадратных метров", — отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что в сентябре 2017 года в связи с недостаточным финансированием строительство комплекса было приостановлено. Целиком его достроят к августу 2019 года.