Выставка бездомных животных прошла в подмосковном Одинцове

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Более 50 собак и кошек из шести приютов Москвы и Подмосковья приехали на выставку бездомных животных "Хочу домой" в Одинцово. Об этом сообщил телеканал "360".

Организатор акции, зоозащитница Марина Шевченко, за несколько лет помогла найти дом для 200 кошек и собак. Одна из главных целей выставки "Хочу домой" — показать людям, как много животных по их вине остается на улице.

"Выставки нужны, потому что каждое пристроенное животное — это спасенная душа и это минус один бездомыш на улице. От этого выигрывают все, в первую очередь город, социум", — отметила Марина Шевченко.

Для того чтобы забрать собаку или кошку, нужен только паспорт — за животным, которое забрали домой, пожизненно будет наблюдать куратор. Также после приюта сразу необходимо сделать ряд прививок, обработать четвероногого от блох и клещей и выбрать правильное питание.

Все неравнодушные, кто не смог забрать домой питомца, приносили сухой корм, консервы, ошейники, поводки и игрушки, а также помогали материально.