Глава МО отметил важность перехода на раздельный сбор мусора в области

Студентка возле дома в Саранске выбрасывает бутылку в специальный контейнер для пластика.

Студентка возле дома в Саранске выбрасывает бутылку в специальный контейнер для пластика.

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел заседание регионального правительства. В ходе встречи глава Подмосковья отметил важность перехода на раздельный сбор мусора в области, сообщил телеканал "360".

На данный момент идет активная подготовка к внедрению такой системы сбора отходов. На раздельный сбор мусора Подмосковье перейдет с января следующего года.

По словам Воробьева, стоит задача не только установить контейнеры для сбора отходов. Жители должны понимать, какая машина и куда увозит мусор.

"Потому что ни в коем случае мы не должны допустить, чтобы как-то это все смешивалось или было непонятно, как утилизируется", — пояснил губернатор.

Также одной из основных тем заседания стало проведение работ по благоустройству и ремонту подъездов. Глава Подмосковья поручил блоку ЖКХ и вице-губернатору Дмитрию Пестову завершить все работы в срок.