Психологи системы 112 приняли около 3 тысяч вызовов в МО с начала года

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. С начала года операторы-психологи системы 112 в Московской области обработали свыше 3 тысяч вызовов, всего за время работы службы психологи помогли жителям Подмосковья более 14 тысяч раз. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Операторы-психологи ведут круглосуточное дежурство, в среднем каждый специалист принимает порядка 20 звонков в сутки.

"Разговор с заявителем может длиться как несколько минут, так и значительно дольше — в зависимости от ситуации, в которой оказался обратившийся, и его состояния", — уточнили в пресс-службе.

Зачастую психологи работают с попавшими в экстренную ситуацию людьми. Они помогают пострадавшему успокоиться, предпринять необходимые действия до приезда экстренных служб. Также нередко в службу поступают звонки от заявителей, которые находятся в суицидальном состоянии. Специалисты системы 112 в подобных ситуациях незамедлительно оказывают всю необходимую помощь.