Более 7 миллионов раз жители МО записались к врачу онлайн с начала года

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Более 7,1 миллиона раз жители Московской области воспользовались услугой "запись к врачу через интернет" с января по сентябрь 2018 года включительно. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Матвеева.

Как отметил глава подмосковного минздрава, в этом году число воспользовавшихся записью к врачу с помощью интернета на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Только в январе — сентябре этого года жители вызвали на дом врача через интернет почти 960 тысяч раз. Инфоматами, которые установлены в поликлиниках, пациенты воспользовались около 2,9 миллиона раз, также более 1,9 миллиона раз пациенты записались к специалисту через единый кол-центр", — привел цифры статистики глава минздрава Подмосковья.

С развитием информационных технологий оказание многих услуг упрощается, подчеркнул Дмитрий Матвеев. Так как записаться на прием к медицинскому работнику можно онлайн, отпадает необходимость приходить в регистратуру медучреждения.