Школу на 825 мест введут в эксплуатацию в Ивантеевке до конца года

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Общеобразовательное учреждение на 825 мест в подмосковной Ивантеевке планируют ввести в эксплуатацию до конца года, говорится в пресс-релизе министерства строительного комплекса Московской области.

Кроме того, до нового года введут в эксплуатацию пристройку к лицею номер 23 в Мытищах. "На объектах завершаются строительно-монтажные работы. Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории, монтаж оборудования. Ввести объекты в эксплуатацию планируется до конца 2018 года", — отмечает ведомство.

Сообщается, что площадь образовательного учреждения в Ивантеевке составляет 14 тысяч квадратных метров. В свою очередь размер пристройки — почти 10 тысяч квадратных метров.

Объекты возводятся в рамках государственной программы "Образование Подмосковья" за счет средств бюджетов Московской области и муниципальных образований.