В Подмосковье определили границы заказника с колониями лесных муравьев

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Минэкологии Московской области поставило на кадастровый учет "Кварталы 34, 35, 36 Свердловского лесничества ("Муравей")" в Щелковском районе, говорится в сообщении ведомства

"Второе название особо охраняемая природная территория (ООПТ) получила из-за ценных природных объектов — колоний рыжих лесных муравьев", — отмечается в пресс-релизе.

По данным ведомства, при последнем обследовании территории заказника были выявлены 14 колоний насекомых, из которых 11 находятся в угнетенном состоянии из-за заболачивания леса и изменения микроклимата в результате смены пород деревьев.

"Колонии нуждаются в постоянном мониторинге и мероприятиях по восстановлению популяции муравьев", — подчеркивает министерство.