В Одинцовском районе открылся стадион после реконструкции

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Масштабная реконструкция стадиона на 600 человек завершилась в поселке Старый Городок сельского поселения Никольское Одинцовского района, говорится на официальном сайте администрации муниципалитета.

"Комплекс работ включал в себя создание современного футбольного поля, обустройство трех беговых дорожек, а также зоны воркаута. Теперь трибуны стадиона смогут вмещать 600 человек", — отмечается в сообщении.

По данным администрации муниципалитета, в ближайшее время начнется второй этап реконструкции. Будут установлены новые опоры освещения, табло, продолжится благоустройство территории, появятся новые раздевалки, будет модернизирована хоккейная коробка. Данный этап завершится во втором квартале 2019 года