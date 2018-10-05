В Подмосковье смертность от сердечно-сосудистых болезней снизилась на 7%

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В 2018 году в Московской области на 6,8% уменьшилась смертность пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Подмосковья.

Московская область занимает первое место в Центральном федеральном округе по данному показателю. По словам министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Матвеева, заболевания сердечно-сосудистой системы считаются одной из главных угроз жизни и здоровью человека. Большая часть смертей, ежегодно фиксируемых в Подмосковье, вызвана именно заболеваниями в области кардиологии. Министр отметил, что важно продолжать работу над снижением данного показателя и повышать диагностику заболеваний на ранних стадиях.

В настоящее время в Подмосковье действуют 26 сердечно-сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, оснащенных современным оборудованием.