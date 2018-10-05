Путепровод через железную дорогу в Дедовске начнут строить до конца года

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Строительные работы в подмосковном Дедовске по возведению путепровода через железнодорожные пути, разделяющие город на две части, начнутся до конца 2018 года, говорится в пресс-релизе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"На сегодняшний день южная часть города Дедовск отделена от северной железнодорожными путями Рижского направления. Переезд, имеющий по одной полосе движения в каждую сторону, ограничивает доступ жителей южной части города к Волоколамскому шоссе. В утренние часы переезд открыт для проезда транспорта только около 20 минут в час", — отмечает ведомство.

По его данным, строительство путепровода на улице Гурьянова позволит увеличить пропускную способность до 14 тысяч автомобилей в сутки. Проект получил положительное заключение ГАУ МО "Мособлэкспертиза".