Губернатор Подмосковья поздравил жителей Грозного с 200-летием города

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Андрей Воробьев прилетел в столицу Чечни по приглашению Рамзана Кадырова. Губернатор Московской области поздравил главу республики и жителей Грозного с Днем города, сообщает телеканал "360".

Официально День города в Грозном празднуется 5 октября, но в этом году торжества начались заранее. В чеченскую столицу съехались с поздравлениями гости из соседних республик.

Андрей Воробьев, полпред президента в СКФО Александр Матовников, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и первый замминистра РФ по делам СКФО Одес Байсултанов присутствовали на церемонии открытия IX Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа.