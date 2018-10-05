В подмосковном Протвино реконструируют культурно-досуговый центр

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Культурно-досуговый центр (КДЦ) "Протон" в подмосковном Протвино реконструируют, говорится на официальном сайте администрации города.

"В рамках реконструкции КДЦ "Протон" планируется замена и капитальный ремонт инженерных систем культурно-досугового центра, ремонт внутренних помещений, классов для занятий, холлов", — отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что проект также предполагает обновление зрительного зала с полной сменой светозвуковой системы. Кроме того, в досуговом центре установят лифта на второй этаж для маломобильных групп населения.