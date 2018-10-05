Смертность от болезней сосудов и сердца в Подмосковье снизилась на 6,8%

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний за период с января по август снизилось в Московской области на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, говорится в пресс-релизе министерства здравоохранения Московской области.

"Всего в указанный период от заболеваний данной категории умерло почти на 1,5 тысячи человек меньше, чем год назад. В целом смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе ниже, чем средние значения по стране — 502,6 умерших на 100 тысяч жителей. В России данный коэффициент составляет 592,6", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, заболевания сердечно-сосудистой системы остаются одной из главных угроз жизни и здоровью современного человека. В Московской области функционируют 26 сердечно-сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, что позволяет качественно оказывать медицинскую помощь больным.